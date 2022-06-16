Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü genel kurulu Ankara'da başladı.

- JW Marriott Oteli'nde 219 delegenin katılımıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak seçildi.

- Genel kurula TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının birçoğu katıldı.

- Kongrenin açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.

- Toplantıda, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere başkan, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçilip, TFF Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

- TFF başkanlık seçiminin tek adaylı gerçekleşeceği resmileşti. Adaylardan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası sunabildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN LİSTESİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı;

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

YARDIMCI, BAYKAN VE KARDAŞ YOK

TFF'de yıllardır görev alan Servet Yardımcı, Mehmet Baykan ve Kadir Kardaş yeni yönetimde yer almıyor.

ALİ KOÇ KATILMADI

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi.