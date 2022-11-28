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Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı!

MİT ve emniyetin ortak operasyonu sonucu, terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı.

Giriş: 28.11.2022 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı! - Öne çıkan gündem haberleri

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan, DHKP/C Türkiye Sorumlusu Gülten Matur'un yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Yapılan açıklamaya göre bu kapsamda Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla bugün sabah saatlerinde İstanbul’da yakalandı.

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