Telefon tartışması sonrası 7 kurşun!

DHA

İzmir'in Konak ilçesinde Mehmet Raşit Ö. (24), telefonda tartıştığı Mehmet Masum Özyekin'e (26) kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 mermi isabet eden Özyekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÖNCE TELEFONDA TARTIŞTILAR

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Mehmet Raşit Ö. (24), bilinmeyen nedenle Mehmet Masum Özyekin (26) ile telefonda tartıştı.

SONRA KURŞUN YAĞDIRDI

Mehmet Raşit Ö., telefondaki tartışmanın ardından Özyekin'in bulunduğu sokağa geldi. Mehmet Raşit Ö., karşısında gördüğü Özyekin'e tabancayla kurşun yağdırdı.

ARAÇLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna isabet eden 7 mermiyle ağır yaralanan Özyekin ise çevredekiler tarafından özel araçla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Özyekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özyekin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.