TBMM'de Gazze oturumu
TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin özel oturumda konuştu
TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Bugün 14.00'te toplanan Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak genel görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşma gerçekleştirdi.
Kurtulmuş konuşmasında "Başkenti Kudüs olan Filistin devleti mutlaka kurulmalı" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından parti grupları, görüşmelerin kapalı oturumda yapılmasında anlaştı.
Oturumda yürütme adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söz alacak ardından parti grupları adına konuşma yapılacak.
Genel görüşmenin ardından Meclis'in ortak bir metin yayımlaması bekleniyor.