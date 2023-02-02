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Son dakika haberi TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hiçbir tereddüt yok, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem yok" dedi.

Giriş: 02.02.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı açıklaması
Şentop: İkinci defa adaylığı söz konusu
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HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Hiçbir tereddüt yok, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem yok" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masasına konuk oldu. Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmalara yanıt veren Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Hiçbir tereddüt yok. Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem yok" diye konuştu.

11 ÜLKEDEN DESTEK

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmesi için 11 ülkeden başvuru yapıldığını söyledi. Şentop, "2022 yılında barış ödülü verilecekse barış ödülünü hak eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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