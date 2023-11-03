TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 mali yılı bütçeleri görüşüldü.

"16 EKİM'DE ASANSÖRÜN BAKIMI YAPILDI"

Bakanlığa bağlı tüm tesislerde olduğu gibi 830 yurtta da periyodik asansör bakım ve denetimlerinin gerçekleştirildiğini belirten Bak, "Öncelikle bakımların yapılmadığı, ihmal edildiği bilgisinin asılsız olduğunu buradan ifade etmek isterim. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdumuzun yıllık asansör bakımı, 13 Temmuz 2023’te yapılmıştır. Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılmasına devam edilmiştir. Asansörün son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür. Bütün belgeler, evrak elimizde mevcut." bilgisini verdi.

"SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK"

Olayın artık adli makamlarda olduğunu, sorumluların muhakkak en ağır şekilde cezalandırılacağını vurgulayan Bak, "Bu olay, üzerinden siyasi rant devşirilecek, suistimal edilecek bir olay değildir. Sizlerden ricam kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle, sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlarla bu meselenin suistimal edilmesine izin vermemenizdir. Acı, hepimizin acısıdır. Evlat, hepimizin evladıdır. Suistimal edilecek bir konu kesinlikle değildir. Herkesi bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Zeren Ertaş'ın ailesini ziyaret ettiklerini dile getiren Bak, ailenin "bu olayın provoke edilmemesi yönünde" beyanının bulunduğuna dikkati çekti.

Bakan Bak, şunları söyledi: "Zeren kızımızın babası Akın Bey’in sözlerini ve ricasını ayniyle paylaşmak istiyorum: 'Devletimiz merhametli yüzünü gösterdi, şimdi adaletli yüzünü göstermesini bekliyoruz. Yurtlardaki kardeşlerime abileri olarak sesleniyorum, kötü insanların emellerine alet olmasınlar.'

Sorumlular, adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Böyle bir acıyı kimsenin kötü emellerine alet etmesine izin vermeyeceğiz. Karanlık tuzaklarına öğrencilerimizi çekmeye çalışanlar da asla muvaffak olamayacaklar. 22 senedir bu ülkenin gençlerine daha adil, daha özgür, daha konforlu, daha sosyal, daha eşit şartlar sunmak için çalışıyoruz. Gençlerimizin sahip olduğu imkanları çoğaltmaya, onlara yeni fırsat kapıları açmaya gayret ediyoruz. Her sene bir öncekinden daha iyi koşullar hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Biz, provokatörlerin gençlerimizle aramıza girmesine izin vermeden gençler için çalışmaya devam edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız ortak bir çalışma ile tesislerimizdeki asansörlerimize bir karekod koyacağız. Dileyen herkes o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebilecek."