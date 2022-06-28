İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'da sportif direktör Domingo Catoira, Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Matias Vargas'ın transfer durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Catoira, Arjantinli oyuncunun sezon öncesi hazırlık kampında takımda yer alacağını söyledi.

Catoira açıklamasında, "Matias'ın durumu takımdaki diğer oyuncuların durumuna biraz benziyor. Şu anda bizimle ve sezon öncesi hazırlık kampında yer alacak. Galatasaray ilgileniyor mu bilmiyorum ve bununla ilgili söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'da geride kalan sezonda 38 maçta süre alan Matias Vargas, sezonu 5 gol ve 13 asistle tamamladı.