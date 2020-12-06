Sokak ihlali cinayeti çözdü!

AA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, bir kişi evinde tüfekle öldürülen zanlılar, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik araştırma sonucu yakalandı.

Danaveli Mahallesi'nde yalnız yaşayan Baki D'den haber alamayan yakınları, camı kırarak eve girdi. Baki D'nin tüfekle başından vurulmuş halde bulunması üzerine durum jandarmaya bildirildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),cinayet zanlılarını tespit edebilmek için sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik araştırma başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Susurluk'tan çıkış yapan tüm araçların sürücüleri sorgulandı. Bir kamyon şoförünün, gece yarısı otostop çeken iki kişiyi Balıkesir'e götürdüğü tespit edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Enver A. (30) ve Aykut Y. (31) olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenledikleri operasyonla 2 zanlıyı yakalayan ekipler, 1 tüfek ve 2 tabanca ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.