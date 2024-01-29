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        Haberler Gündem Son dakika haberi Sibergöz-20 operasyonları: 64 gözaltı

        Son dakika haberi Sibergöz-20 operasyonları: 64 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal ortamda nitelikli dolandırıcılığa ilişkin 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-20" operasyonunda 64 kişinin yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 18:30 Güncelleme: 29.01.2024 - 18:45
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        Sibergöz-20 operasyonları: 64 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "sanal devriyelerin, nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduğunu, onlara göz açtırmayacaklarını" ifade etti.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmalar yapıldığını bildiren Yerlikaya, bunun sonucunda Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı "Sibergöz-20" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

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        Operasyonda yakalanan 64 şüphelinin, "araç kiralama ve sigorta" firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları "oltalama" siteleri üzerinden iletişimi geçtikleri vatandaşlardan para talep ederek, haksız kazanç sağladıklarını kaydeden Yerlikaya, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile dijital materyale de el konulduğunu duyurdu.

        Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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