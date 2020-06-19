Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 16.00'da görüşecek. Görüşmede Meclis Başkanlığı seçimlerinin ele alınması bekleniyor.

Meclis Başkanlığı için adaylıklar konuşulmaya devam ederken, eski Meclis Başkanları'ndan Binali Yıldırım tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. AK Parti'nin Meclis Başkan adayı netleşmezken, TBMM Başkanı Şentop, bugün MHP lideri ile görüşecek.