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Haberler Gündem Son dakika: Sayısal Loto sonuçları açıklandı tıkla, öğren!! 8 Nisan 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar açıklandı! Sayısal Loto büyük ikramiyesi...

Büyük ikramiyenin 154 milyon liraya dayandığı Sayısal Loto'da heyecan bu akşam devam etti. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazandıran numaralar saat 21:30'da açıklandı. İşte, 8 Nisan 202e Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Giriş: 08.04.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sayısal Loto sonuçları açıklandı tıkla, öğren!! 8 Nisan 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından düzenlenen şans oyununda büyük ikramiyenin ne kadar olduğu da merak ediliyor. İşte 8 Nisan Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile ilgili bilgiler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 8 NİSAN 2023

5 - 20 - 21 - 31 - 40 - 51

JOKER: 24

SÜPERSTAR: 80

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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