Şans Topu çekilişinde heyecan bu akşam sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu Şans Topu'nda 1'den 34'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 5 rakam ve 1'den 14'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 1 şanslı rakam belirleniyor. Kuponundaki aynı kolonda 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor.

Bu akşamki Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre kazandıran rakamlar şöyle; 4 - 5 - 23 - 25 - 29 + 6