İstanbul Çekmeköy'de 9 Eylül'de çıkan bıçaklı kavgada 3 çocuk babası Osman Çakır hayatını kaybetti. Çakır öldüğü kavganın yeni güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde 9 Eylül'de meydana gelen olayda iki grup arasında kavga çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iddiaya göre kırık sandalyeyi tamir ettirmek isteyen Emrah S., Osman Çakır'ın dükkanına gelerek sandalyesini kaynak yaptırmak istedi. Osman Çakır da sandalyenin kumaş olan bölümlerinin kaynak sırasında yanabileceğini söyleyerek kumaş kısımların sökülüp getirilmesini istedi. Sandalye kumaşını da Osman Çakır'a çıkartmak isteyen Emrah S. ile Osman Çakır arasında sözlü tartışma çıktı.
YERE DÜŞEN OSMAN ÇAKIR BAŞINDAN BIÇAKLANDI
Daha sonra dükkandan ayrılan Emrah S. yanına aldığı 3 kişi ile beraber ellerinde bıçak ve sopalarla tekrar Osman Çakır'ın dükkanına geldi. Yeniden çıkan tartışma büyüdü. Emrah S. ve beraberinde gelenler Osman Çakır ve yanındaki iki kişiyi öldüresiye dövdü. Kavga sırasında bir ara yere düşen Osman Çakır göz çevresine aldığı 2 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. 2 hafta boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 47 yaşındaki 3 çocuk babası Osman Çakır hayatını kaybetti. Çakır'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Çakır'ın cenazesi Çekmeköy Mezarlığına defnedildi. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Engin S., Nihat S., Oktay S., ve Emrah S.,'nin tutukluluk hali devam ediyor.
'CANIMIZ YANDI BAŞKALARININ CANI YANMASIN'
Çakır'ın cenazesini almaya gelen eniştesi Abdülkadir Çukur, "Sandalyeyi vatandaş getiriyor esnafa kaynak yap diyor. Bunu kaynak yaparsam bez yanar diyor. Bu senin işindir, yapacaksın, yapmayacaksın diye bir tartışma çıkıyor. Daha sonra arkadaş çekip gidiyor 4 abisini alıp geliyor ellerinde bıçakla saldırıyorlar. Kayınbiraderim rahmetli oldu, gençlerden ikisi yaralı. Birisinin gözü görmüyor, ne olacağı da belli değil. Bizim canımız yandı başkalarının canı yansın istemediğimiz için bunları bırakmasınlar. Olay adliyeye intikal etti, sonuçları bekliyoruz. Hem gözünün üst kısmından hem alt kısmından bıçaklıyorlar. Ayrıca kafatasına da demirlerle vuruyorlar" dedi.
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