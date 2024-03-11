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        Haberler Gündem Son dakika haberi Samsun Körfezi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Samsun Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

        AFAD: Saat 03.10'da Samsun Körfezi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar." dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.03.2024 - 03:29 Güncelleme: 11.03.2024 - 04:32
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        Samsun Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Kentte sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

        "OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ"

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Tavlı, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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