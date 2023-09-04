Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol Son dakika haberi Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü - Voleybol Haberleri

        Son dakika haberi Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü

        Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.09.2023 - 11:52 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sırbistan'ı 3-2 yenerek CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

        Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. Şampiyon voleybolcular havalimanında coşkulu taraftarlar ve çok sayıda basın mensubu tarafından karşılandı.

        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında! Haberi Görüntüle
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas! Haberi Görüntüle
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var! Haberi Görüntüle

        BAŞKAN ÜSTÜNDAĞ: ALMADIĞIMIZ TEK BİR KUPA KALDI

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ karşılama töreninde şunları söyledi:

        REKLAM

        "Voleybol bu ülkeye tarihinde ilkleri yaşatıyor. Almadığmız tek bir kupa kaldı, o da olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah bu takım olimpiyatta da derece alacak. Bu ülkenin gururu olduysak ne mutlu takımıma. Bu ülkeye inanılmaz bir tablo yaşattık. Bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Kulüplerimizin, antrenörlerimizin camiamızın büyük payları var."

        EDA ERDEM: YOĞUN DUYGULARLA KAZANDIK

        Takım kaptanı Eda Erdem ise İstanbul'a indikten sonra yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Tüm ülkeyi arkamızda birleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok güzel bir maç oldu Sırbistan'la ve yoğun duygularla kazandık. Önce olimpiyat kotasını almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        SANTARELLI: BU MUHTEŞEM GÜN İÇİN ÇOK MUTLUYUM

        A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise şu ifadeleri kullandı:

        "Harika bir gün bizim için. Belki de çok az uyuduk, iki saat uyuduk ama bu muhteşem gün için takımım adına çok mutluyum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Kredi ve miras kavgası! Ağabeye 300 saçma
        Kredi ve miras kavgası! Ağabeye 300 saçma
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Eski eşi bıçakladı! Serbest kaldı! Elif: Ölürsem hesabını kim verecek?
        Eski eşi bıçakladı! Serbest kaldı! Elif: Ölürsem hesabını kim verecek?
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        İklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan akıl tutulması testi!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Habertürk Anasayfa