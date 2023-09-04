Son dakika haberi Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü

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Sırbistan'ı 3-2 yenerek CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. Şampiyon voleybolcular havalimanında coşkulu taraftarlar ve çok sayıda basın mensubu tarafından karşılandı.

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BAŞKAN ÜSTÜNDAĞ: ALMADIĞIMIZ TEK BİR KUPA KALDI

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ karşılama töreninde şunları söyledi:

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"Voleybol bu ülkeye tarihinde ilkleri yaşatıyor. Almadığmız tek bir kupa kaldı, o da olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah bu takım olimpiyatta da derece alacak. Bu ülkenin gururu olduysak ne mutlu takımıma. Bu ülkeye inanılmaz bir tablo yaşattık. Bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Kulüplerimizin, antrenörlerimizin camiamızın büyük payları var."

EDA ERDEM: YOĞUN DUYGULARLA KAZANDIK

Takım kaptanı Eda Erdem ise İstanbul'a indikten sonra yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Tüm ülkeyi arkamızda birleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok güzel bir maç oldu Sırbistan'la ve yoğun duygularla kazandık. Önce olimpiyat kotasını almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SANTARELLI: BU MUHTEŞEM GÜN İÇİN ÇOK MUTLUYUM

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise şu ifadeleri kullandı:

"Harika bir gün bizim için. Belki de çok az uyuduk, iki saat uyuduk ama bu muhteşem gün için takımım adına çok mutluyum."