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Bursa'da, Sami Y. (54) salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlu Nuri Y.'yi (30) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sami Y. ile oğlu Nuri Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Sami Y., pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Yaralanan Nur Y. kanlar içinde kalırken, baba Sami Y. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nuri Y., Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nuri Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Baba Sami Y. ise olay yerinden yaklaşık 500 metre mesafede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tartışma sırasında başına aldığı darbe nedeniyle yaralı olan baba, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından da gözaltına alındı.

KAVGANIN NEDENİ SALÇA KAZANI

Olayın ardından baba ve oğulun yakınları arasında arbede yaşanırken, ağır yaraladığı Nuri Y. kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından başlatılan çalışmada cinayetin nedeni de ortaya çıktı. İddiaya göre, Nuri Y. sabah saatlerinde husumetli olduğu babası Sami Y.'nin evine giderek, salça yapmak için kullanılan kazanı aldı.

Sami Y.'nin tepki göstermesi üzerine baba oğul arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, torunuyla aynı adı taşıyan dede Nuri Y. (75) de dahil oldu. Yine iddiaya göre, dede ve torun, Sami Y.'yi darbetmeye başladı. Sami Y. de pompalı tüfeğini alıp Nuri Y.'ye ateşledi. Ardından tüfeği babası Nuri Y.'ye doğrulttu. Silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı.