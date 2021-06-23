Sağlık çalışanlarının istifa yasağı kalkıyor!

Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve izin taleplerine kısıtlama getiren Sağlık Bakanlığı, istifa yasağının 1 Temmuz'dan itibaren kalkacağını açıkladı.

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