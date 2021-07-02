Bakan Koca aile hekimliklerine seslendi: Bakanlığımız karşılıksız bırakmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aile hekimliklerimiz, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."