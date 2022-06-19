Ronaldo MANU'dan ayrılabilir

İtalyan basınından Ronaldo açıklaması geldi.

Çizmede, Cristiano Ronaldo'nun potansiyel geleceği hakkında dikkat çeken bir haber yayınladı.

Açıklamada Portekizli yıldızın birçok nedenden dolayı Mancester United'a veda edebileceği belirtildi.

En kuvvetli ayrılık gerekçesi olarak ise Manceshter United'ın teknik direktörü Erik Ten Hag olarak gösteriliyor.

Ten Hag'ın Ajax'ta uyguladığı klasik Hollanda oyun yapısına Ronaldo'nun uymayacağı belirtiliyor.

En az bir sezon daha en üst seviyede oynamak isteyen Ronaldo için Sporting'in bir seçenek olduğu da haberlere yansıdı.

Porto'nun arkasında sezonu 2'inci sırada noktalayan Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi grupları için yerini ayırtmış durumda.

İspanyol basınında ise Ronaldo'nun Real Madrid'e dönebilme olasılığının bulunduğu ifade edilmişti.

Bu iddiaları reddeden Kulüp Başkanı Florentino Perez ise Cristiano Ronaldo'nun bir seçenek olmadığını söylemiş ve transfer söylentilerine noktayı koymuştu.