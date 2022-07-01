Tottenham, Richarlison transferinde mutlu sona ulaştı. Londra ekibi, Brezilyalı yıldızla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Richarlison için ödenecek bonservis bedeli açıklanmadı. İngiliz basını ise bu transferden Everton'ın kasasına bonuslarla birlikte yaklaşık 70 milyon avro gireceğini yazdı.

Antonio Conte yönetimindeki Tottenham, daha önce Ivan Perisic ve Yves Bissouma gibi önemli isimleri de renklerine bağlamıştı.

Richarlison'un İngiltere macerası 2017 yazında Watford ile başlamıştı. Sonrasında 2018'de 39 milyon avro karşılığında Everton'ın yolunu tutan başarılı futbolcu, 4 sezonluk Everton kariyerinde 152 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 53 kez ağları sarsan Richarlison 14 de gol pası verdi.

Sambacı, geçtiğimiz sezon ise Everton formasıyla 33 resmi maçta 11 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.