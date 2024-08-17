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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu PSG'den 50 milyon Euro'luk transfer: Desire Doue - Futbol Haberleri

        PSG'den 50 milyon Euro'luk transfer

        Fransız devi PSG, Rennes'den Desire Doue transferini resmen açıkladı. PSG, Desire Doue için Rennes'e 50 milyon euro ödedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:28
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        PSG'den 50 milyon Euro'luk transfer
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        Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden son Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain, Rennes'ten Desire Doue ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kariyeri boyunca 90 resmi maça çıkan 1.81'lik sol kanat oyuncusu, 9 gol ve 8 asistlik performan sergiledi. Fransız devi, genç kanat oyuncusu için Rennes'e 50 milyon euro ödedi.

        Yeni sezon öncesi Desire Doue, Joao Neves, William Pacho ve Matvey Safonov'u renklerine bağlayan PSG, şu ana dek transfere 170 milyon euro harcadı.

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