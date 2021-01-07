AA

İlçede kayınpederi ve diğer yakınlarıyla kavga eden Ş.D, sokakta pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 3 yakını ile çevredeki 4 kişi, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli Ş.D. ile olay sırasında yanında olan T.D, gözaltına alındı.