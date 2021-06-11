PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz!

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT),Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK’nın kontrolündeki Mahmur Kampı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda Salih Cizre Kod Hasan Adır’ı etkisiz hale getirdi.

Kırmızı Bülten ile aranan Hasan Adır, KCK Mahmur Sorumlusu olarak görev yapıyordu ve faaliyetlerini, bir süre önce etkisiz hale getirilen Mahmur Kampı Genel Sorumlusu Dr. Hüseyin kod Selman Bozkur ile koordineli yürütüyordu.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in dayısı olan KCK Mahmur Sorumlusu Hasan Adır, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

FAALİYETLERİ ADIM ADIM İZLENDİ

Edinilen bilgilere göre MİT, Mahmur Kampı’nda faaliyet göstermeden önce PKK/KCK’nın Süleymaniye Sorumluluğunu yapan Hasan Adır’ı hedef listesine aldı.

Adır’ın, kamp sakinlerinin çocuklarını örgütün dağ kadrosuna kazandırmak amacıyla baskıda bulunması, buradaki çocukları zorla ideolojik eğitim almaya zorlaması ve kamp sakinlerini, örgüte milislik yapmaya mecbur bırakması, kampta yaşayanların tepkisini çekiyordu.

Daha önce benzer faaliyetleri Avrupa alanında da yürüten ve bu nedenle adli takibata uğrayan Hasan Adır’ı izlemeye alan MİT, aldığı operasyon kararı ile hedefini Mahmur Kampı’nda etkisiz hale getirdi.

Öte yandan örgüt yönetimi son dönemde nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilen sözde üst düzey yöneticilerden Sofi Nurettin Kod Nurettin Halef El Muhammed, Dr. Hüseyin Kod Selman Bozkur ve Salih Kod Hasan Adır’ın kayıplarını gizlemeye çalışıyor.

Güvenlik kaynaklarınca; üst düzey kayıpları saklama amacının arkasında örgüt tabanında son dönemde artarak yaşanan çözülmenin bulunduğu, üst düzey yöneticilerin bile güvende olmadığı yönünde örgüt tabanında oluşan kanaatin önüne geçmek amacıyla kayıpların gizlenmeye çalışıldığı, ifade ediliyor.