Piknik ve mangala yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafenin önemine dikkat çeken bir karar aldı. Buna göre park ve mesire alanlarında piknik yapılamayacak, mangal yakılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadeleriyle kararı duyurdu.

Ancak bazı İstanbullular dün ve bugün havanın da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Araçların bazılarının üzerinde bisikletlerin de olduğu görüldü. İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu.

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