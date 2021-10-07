Pfizer'den Covid-19 aşısı açıklaması! İzin başvurusu yapıldı

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuru yaptıklarını açıkladı.

5 İLA 11 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN ACİL KULLANIM İZNİ İNCELENECEK

Beyaz Saray COVID-19 Müdahale Koordinatörü Jeffrey Zients, yaptığı açıklamada FDA’nın ay sonunda 5 ila 11 yaş arası çocuklar için acil kullanım izni başvurusunu inceleyeceğini söyledi.

Beyaz Saray danışmanı, "Çocuklar için Pfizer aşısı Şükran Günü'ne (kasım) kadar hazır olabilir" dediç