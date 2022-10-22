Pendikspor farklı kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Pendikspor karşılaştı.

Aktepe Stadı oynanan müsabakada Emre Kargın düdük çaldı.

Mücadele, 3-0'lık Pendikspor üstünlüğüyle noktalandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Mesut, Görkem (P) ve Regattin kaydetti.

İstanbul ekibi bu sonuçla puanını 18'e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.

Aynı puandaki başkent temsilcisi ise averajla 3. basamağa geriledi.