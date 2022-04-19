MSB: Pençe-Kilit'te 26 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi" denildi.

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