Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Diğer Olimpiyat Pekin 2022'de Ayşenur Duman 87'nci, Özlem Ceren Dursun 92'nci old

Pekin 2022'de Ayşenur Duman 87'nci, Özlem Ceren Dursun 92'nci oldu

Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar kayaklı koşuda 10 kilometre klasik yarışları yapıldı. Milli sporcular Ayşenur Duman 87'nci, Özlem Ceren Dursun 92'nci oldu

10.02.2022 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL
Pekin 2022'de Ayşenur Duman 87'nci, Özlem Ceren Dursun 92'nci old

Cangciakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 98 sporcunun katıldığı yarışta Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Ayşenur, 37.36.7'lik derece elde ederken, Özlem Ceren ise 39.17.6'lık derece ile yarışı tamamladı.

Norveçli sporcu Therese Johaug, 28.06.3'lük derecesiyle ilk sırada yer alıp altın madalyayı kazandı. Gümüş madalyayı Finlandiya'dan Kerttu Niskanen 28.06.7 derecesi ile, bronz madalyayı ise aynı ülkeden Krista Parmakoski 28.37.8 ile aldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sevgililer Günü mesajları ve sözleri!
Sevgililer Günü mesajları ve sözleri!
Ordu’da 14 binanın yıkımı başladı
Ordu’da 14 binanın yıkımı başladı
Esenler'deki skandal görüntüde para cezası!
Esenler'deki skandal görüntüde para cezası!
Rusya'dan 'ülkeyi terk edin' çağrısı
Rusya'dan 'ülkeyi terk edin' çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.