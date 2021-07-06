Para beklerken dayak yedi!

İHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir şahıs, yolda ilerleyen düğün konvoyunun önünü keserek para istedi. Yollarının kesilmesine sinirlenen konvoydaki grup tarafından darbedilen şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir şahıs para istemek için yolda ilerleyen bir düğün konvoyunun önünü kesti. Yollarının kesilmesine sinirlenen düğün konvoyundaki şahıslardan bazılar araçlardan inerek para isteyen şahsa yumruklar savurmaya başladı.

Grubun arasında dayak yiyen şahıs, etraftaki bazı kişilerin de yaşanan arbedeyi ayırmaya çalışmasıyla kurtuldu. Konvoydaki grup daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı. Olayın ardından konvoyun önünü kesen şahıs, yolun kenarına doğru ilerlerken yaşanan kavga anı bir vatandaş kamerasına yansıdı.