Pakize Suda vefat etti

Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.

YEĞENİ VASİ OLARAK ATANMIŞTI

Öte yandan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, geçtiğimiz aylarda Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar vermişti.

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, konuya ilişkin şunları söylemişti:

Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde, 'Siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda 'Her şeyi unutarak ölmek istiyorum' dedi. 18 yaşından beri kendi yaşamayı tercih etmiş, kedileriyle mutlu olan bir insan. Sinirli ve şüpheci yapısı hastalıkla daha da gelişti. Birkaç senedir sözlerine itibar edilemeyecek bir hale geldi. 3 sene önce etrafından bize şikayet geldi, evine gittim. Evi çok dağınıktı. Toparlamak istedim ama izin vermedi. Doktorları çağırmak istedik ama kabul etmedi. Elimizden geldiği sürece bakmaya çalışıyoruz. Henüz bu hastalığa bir çare yok. İlaçlar sadece semptomları yavaşlatıyor. Fiziksel sağlığı iyi ama beyin olarak bu şekilde...

DEMANS HASTALIĞI HAKKINDA

Demans, tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur.

Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

Demans ile seyreden bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski hale dönmeyi imkansız kılan hastalıklar iken, bazıları tedavi ile düzelebilen hastalıklardır...

Fotoğraflar: Depo Photos, İHA