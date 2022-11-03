Pakistan'da İmran Han'a saldırı

HABERTURK.COM

Pakistan’da Lahor şehrinden başkent İslamabad’a yürüyüş gerçekleştiren eski başbakan İmran Han'ın seçim konvoyuna ateş açıldı, Han bacağından yaralandı.

Seçim konvoyuna ateş açan saldırganın ise yakalandığı açıklandı.

DESTEKÇİLERİ İLE YOLA ÇIKMIŞTI

Ulusal basındaki haberlere göre, 28 Ekim’de Lahor’dan beraberindeki destekçileriyle başkente doğru yola çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han, Ghakar Mandi şehrine ulaştı.

PTI lideri Han, burada yaptığı açıklamada, “Kimse bizim hareketimizin İslamabad’da sona ereceğini düşünmesin. Bu hareket seçimler yapılana kadar 10 ay sürecek.” dedi.

PTI Genel Sekreteri Asad Umar da 11 Kasım’da İslamabad’a ulaşacaklarını belirtti.

Han’ın başkent İslamabad’a ulaştığında oturma eylemi yapacağı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, İmran Han’ın tutuklanması halinde Belucistan’da bir cezaevine gönderileceğini ifade etti.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

HÜKÜMET NİSAN AYINDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.