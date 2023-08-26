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Adana'da sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tufanbeyli ilçesi Ağdaşalağı Yaylası yakınlarındaki yolda uçuruma devrildi.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 2 KIZI İLE KIZ KARDEŞİ ÖLDÜ

Kazada, araçtaki Ayşe (43) ve kızları Rabianur (12) ile Ravzanur Tokalı (9) ile kadının kardeşi Elife Yağmur hayatını kaybetti. Yaralanan biri çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

NAVİGASYON YANLIŞ YÖNLENDİRDİ İDDİASI

Öte yandan İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu sürücü, kullanılmayan bir yola girdi. Burada karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, uçurumdan düştü.

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