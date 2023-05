HABERTURK.COM

On Numara'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Her haftanın Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 20:00'da erişime açıldı. İşte 29 Mayıs 2023 On Numara çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

29 MAYIS 2023 ON NUMARA SONUÇLARI

1 - 4 - 5 - 6 - 9 - 26 - 27 - 28 - 34 - 40 - 43 - 45 - 50 - 53 - 56 - 58 - 60 - 66 - 67 - 69 - 73 - 77

ON NUMARA NASIL OYNANIR, KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi; - Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. - Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. - Tek kolon ücreti 2 TL'dir

