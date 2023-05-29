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Son dakika: On Numara sonuçları açıklandı 29 Mayıs 2023 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren

On Numara'da heyecan bu akşam düzenlenen haftanın ilk çekilişiyle başladı. Yurt genelinde milyonların şansını denediği On Numara'da kazandıran numaralar 20:00'da açıklandı. İşte, büyük ikramiyeyi kazandıran 29 Mayıs 2023 On Numara sayıları...

Giriş: 29.05.2023 - 20:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: On Numara sonuçları açıklandı 29 Mayıs 2023 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
HABERTURK.COM

On Numara'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Her haftanın Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 20:00'da erişime açıldı. İşte 29 Mayıs 2023 On Numara çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

29 MAYIS 2023 ON NUMARA SONUÇLARI

1 - 4 - 5 - 6 - 9 - 26 - 27 - 28 - 34 - 40 - 43 - 45 - 50 - 53 - 56 - 58 - 60 - 66 - 67 - 69 - 73 - 77

ON NUMARA SONUCU SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR, KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi; - Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. - Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. - Tek kolon ücreti 2 TL'dir

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Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

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