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Olay yeri: Adana... 26 zanlı tutuklandı! 5 kişiyi öldürmüşler!

Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26'sı tutuklandı. "Deveciler" adıyla bilinen suç örgütünün üyelerinin, 4 olayda 5 kişiyi öldürdükleri bildirildi. Suç örgütünün lideri Cumali İncesoy ile oğlu Yaşar İncesoy da tutuklandı

Giriş: 27.12.2022 - 10:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi | 26 kişilik çete, 5 kişiyi vahşice katletti! - En son haberler
DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 kişinin öldürülmesi ile "kasten yaralama", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi çok sayıda suça karışan çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 23 Aralık'ta Adana, İstanbul, Nevşehir ve Gaziantep ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 41'e yükseldi.

37 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre zanlılardan 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 37'si adliyeye sevk edildi.

26 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye getirilen zanlılardan ise de aralarında "Deveciler" olarak bilinen suç örgütü elebaşları olduğu öne sürülen Cumali İncesoy ile oğlu Yaşar İncesoy'un da bulunduğu 26'sı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Polis, soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA EMNİYETİ OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 kişinin öldürülmesi ile "kasten yaralama", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi çok sayıda suça karışan çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

ELEBAŞI, KKTC'DE 2 KORUMASIYLA YAKALANMIŞTI

Kimlikleri belirlenen 46 zanlının yakalanması için 23 Aralık'ta özel harekat polislerinin desteğiyle Adana, İstanbul, Nevşehir ve Gaziantep ile KKTC'de belirlenen 58 adrese operasyon düzenlenmiş, suç örgütü elebaşları olduğu öne sürülen Cumali İncesoy ile oğlu Yaşar İncesoy'un da arasında olduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Cumali İncesoy, KKTC'de sözde iki korumasıyla, oğlu Yaşar İncesoy da İstanbul'da lüks evinde yakalanmıştı.

2 KALAŞNİKOF, 36 TABANCA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Bu kişilere ait ev ve iş yerlerinde, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3'ü makineli 36 tabanca ve 7 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler, sinyal kesici cihaz ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Soylu 4 gün önce yaptığı paylaşımda, "Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzün uzun süreli takibi sonucu; Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de toplam 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, Deveciler Organize Suç Örgütü çökertildi. Örgüt lideri, 2 örgüt üyesi ve 40 şüpheli yakalandı" paylaşımında bulunmuştu.

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