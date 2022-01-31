Okaka'dan Beşiktaş ve Galatasaray itirafı

TRT Spor'a verdiği röportajda geçmişte de Türkiye'ye gelmeye çok yaklaştığını söyleyen Okaka, "Londra'dayken Beşiktaş 15-20 kişilik bir kafileyle geldi ve transferim için benimle görüştü. Kulüp bazında bir anlaşma olmadığından dolayı transfer gerçekleşmedi. Galatasaray'dan gelen teklifte neredeyse havaalanına gidip İstanbul'a uçacak kadar yakın bir görüşme gerçekleşti. Ancak onda da transferin son saatleri olduğu için gerçekleşmedi." dedi.

Röportajında teknik direktör Fatih Terim ile ilgili övgü dolu sözler kullanan Okaka, "Fatih Terim Türkiye'de bahsedildiği gibi gerçekten bir imparator. İtalya'da da çok başarılı işler yaptı. Avrupa'da ve Türkiye'de en başarılı antrenör olarak biliniyor. Bence herkesin saygı göstermesi gerekiyor. İtalya'da Türk antrenörlüğünü temsil eden birinin bu seviyelere gelmesi büyük gurur." sözlerini söyledi.

Süper Lig'de en beğendiği forvetin Mario Balotelli olduğunu dile getiren İtalyan golcü, "Mario için şu an mutluyum. Benim hedefim gelecekte İtalya milli takımına seçilmek. İlk yarıda gösterdiğim performansla bunu hak ettiğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.