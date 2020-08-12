Edirne'nin İpsala ilçesinde 4 kedinin zehirlenerek telef edildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı. İlçede iki ay önce de katledilen çok sayıda kedi ve köpeğin fare zehri ile öldürüldükleri ortaya çıkmıştı.
Daha önce de katliamların yaşandığı Köprü Mahallesi'nde 4 kediyi ölü bulan vatandaşlar, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, hayvanları alarak ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. "Hayvanları bir kişinin zehirlediği" ve "daha fazla kayıp hayvanın olduğu" iddiası üzerine de polis ekipleri çevredeki kameralarını incelemeye başladı.
'HAZİRANDAN BUGÜNE 25 KEDİ ÖLDÜRÜLDÜ'
Beslediği kedilerin öldürüldüğünü ileri süren Hüseyin Bülbül, Keşan ilçesindeki klinikte gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de kedi ve köpeklerinin zehirlendiğini belirtti. Kedilerinden 4'ünün telef olduğunu, 6 kedisinin ise kayıp olduğunu ileri süren Bülbül, "Haziran ayının başından bugüne kadar toplam 25 kedinin zehirlenerek öldüğünü tespit ettik, hepsini bulduk. Çöpe atılanlar var, gömülenler var" diye konuştu.
'ZEHİRLENME OLDUĞU KESİN'
Dün 4 kedinin daha zehirlendiğini aktaran Bülbül, şöyle devam etti: "Bu sabah komşumun kedisinin zehirlendiğini tespit ettik. Hemen apar topar kliniğe getirip müdahalesi yapıldı. Zehirlenme olduğu kesin. Yani iki aydan fazla zaman geçmesine rağmen bunu yapan ya da yapanlar halen bulunamadı. Bu nereye kadar devam edecek, kaç hayvan daha ölecek, kaç hayvan daha zehirlenecek. Yarın bunu hayvana yapan çoluk çocuğa, insanlara da yapacaktır, kadınlara da yapacaktır."
'ZEHİRLENEN 30 KEDİNE 29'U ÖLDÜ'
Bugüne kadar ilçede 30 kedinin zehirlendiğini 29'unun öldüğünü, kliniğe tedaviye getirdikleri 1 kedinin sağlığına kavuştuğunu da anlatan Bülbül, hayvan haklarını içeren yasanın hayata geçirilmesini istediklerini dile getirdi.
'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK, TAKİPÇİ OLACAĞIZ'
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de suç duyurusunda bulunduklarını söyledi, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.
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