Muğla'nın Dalaman ilçesinde, 5 Ekim'de bir inşaatın kenarında, beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş halde bulunan erkek bebek cansız bedeni ile ilgili yürütülen soruşturmada, anne ve sevgilisi ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.
Merkez Mahallesi, Damla Sokak'taki bir apartman inşaatının kenarında, 5 Ekim saat 09.30 sıralarında, bir beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş bebek olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yeni doğdu anlaşılan erkek bebeğin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
'116 KAMERA KAYDI TEK TEK İNCELENDİ'
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nce oluşturulan özel ekip, önce olayın yaşandığı yerin bölge haritasını çıkartıp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çevredeki toplam 116 MOBESE ve güvenlik kamerasının kaydı tek tek incelendi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.
VİCDANSIZ ANNENİN KİMLİĞİ SAPTANDI
Bölgede gebe kadınlar üzerine araştırma yapıldı. Hastanelerden de bu konuda destek alındı. Yapılan detaylı çalışma sonucunda şüphelinin Atakent Mahallesi'nde oturan Emine Ö. (35) olduğu saptandı. Bunun üzerine polis, şüpheli kadının cep telefonunun HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Dün, gözaltına alınıp, Dalaman Polis Merkezi'ne getirilen Emine Ö. suçunu itiraf etti.
POŞETE KOYDU, 3-4 SAAT SONRA ÖLDÜ
Emine Ö. ifadesinde, bebeği olay günü evinin banyosunda dünyaya getirdiğini, ancak erkek arkadaşı Serhat B.'nin (38) kabul etmemesi üzerine poşete koyduğu bebeğin havasız kalarak 3-4 saat sonra öldüğünü itiraf etti.
ARKADAŞIYLA İNŞAATA GÖTÜRÜP, BIRAKTILAR
Polis, Emine Ö.'nün HTS kayıtlarından olay günü akşam arkadaşı İbrahim A.'yı (27) arayıp, "Gel dolaşalım, başımda bir iş var konuşmamız lazım" dediği de belirlendi. Bunun üzerine de İbrahim A.'nın Emine Ö.'yü motosikleti ile alıp, bebeğin cesedini inşaata götürüp, bıraktıkları ortaya çıktı.
SEVGİLİ VE ARKADAŞI DA GÖZALTINA ALINDI
Polis, ikilinin motosikletle inşaata gittikleri o anların güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Ekipler, genç kadının ifadesi ve toplanan tüm bu delilerden yola çıkarak erkek arkadaşı Serhat B. ve olayda kendisine yardımcı olan arkadaşı İbrahim A.'yı da aynı gün gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!