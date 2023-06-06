Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan adaylığı dilekçesini verdi

Son dakika haberi Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan adaylığı dilekçesini verdi

AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı olan Numan Kurtulmuş, başvuru dilekçesini verdi. Kurtulmuş, "Meclis'i önemli ve zor gündemler bekliyor. Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi için TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir" dedi

Giriş: 06.06.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan adaylığı dilekçesini verdi
HABERTURK.COM

AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş, adaylık dilekçesini verdi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Partili Kurtulmuş, adaylık sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Bu haftanın gündemi yeni Meclis Başkanı seçilmesi. Bu akşam saat 24.00'e kadar başvuru olacak. AK Parti ve MHP yöneticileri şahsımı aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için ben de dilekçemi vererek gerçekleştirdik. Bundan sonra söz 600 milletvekilinindir. Meclis'i önemli ve zor gündemler bekliyor. Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi için TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Demokratik teamüllere uyarak Meclis sorumluluklarını yerine getirecek, güçlü adımların atılmasına gayret edecektir" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yük asansörünün altında kalan çocuk öldü
Yük asansörünün altında kalan çocuk öldü
Samsun'da 5 ilçede eğitime bir günlük 'yağmur' molası
Samsun'da 5 ilçede eğitime bir günlük 'yağmur' molası
Kaybolduğu dağda ağır yaralı olarak bulunmuştu, hastanede öldü
Kaybolduğu dağda ağır yaralı olarak bulunmuştu, hastanede öldü
Traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk öldü
Traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.