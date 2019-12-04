İHA

İngiltere’nin başkenti Londra, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği zirvede terörle mücadele, Baltık Planı NATO-Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde Kraliçe Elizabeth tarafından heyetler onuruna verilen yemeğe katılan liderler zirveye katılmak üzere The Grove Oteli’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı otele vardı. Otele tek tek giriş yapan liderler daha sonra resmi el sıkışma törenine katıldı.

NATO SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

Liderlerin katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi sonrası açıklanan sonuç bildirgesinde, "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" denildi.

Diğer yandan bildirgede, "Çin'in artan nüfuzunu ittifak olarak birlikte ele almalıyız" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin daha önce veto ettiği Baltık planına onay verdiği de açıklandı.

STOLTENBERG'DEN AÇIKLAMALAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm müttefikler DEAŞ'a karşı mücadele edecektir. Bugün liderler telekomünikasyon, 5G konusunda da tedbir kararları aldı. Liderler daha fazlası yapmamız gerektiğini söyledi. Toplantıda diğer önemli kararlar da alındı. Enerji altyapımızı güçlendirmek korumak, teknolojik ilerlemeleri ve hibrit tehditleri kontrol etmek gibi. Kendimizi güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz.

NATO Rusya'nın nükleer füze yerleştirmesine savunucu bir şekilde yanıt vermektedir. Biz silahsızlanma konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Çin konusu ilk kez ele alındı. Liderler olarak bu konuları ittifak biçiminde ele almaya karar verdik. Çin'in silah kontrol anlaşmalarına katılımını sağlamaktır.

Dünya değişirken, NATO da değişecektir. Değişen güvenlik ortamına ayak uyduruyoruz. Bugün önemli bir süreç geçirdik. NATO'nun politik konumunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 70 yılda neler yaptığımıza ve önümüzdeki yıllarda neler yapacağımıza baktık. 2021'de tekrar bir araya geleceğiz.

SORU-CEVAP

* TÜRKİYE'NİN SAVUNMA PLANLARINA VETOSU: Planlarımız var zaten. Yalnızca planlarımız yok, geçmişe göre daha fazla güç var. Tarihte ilk kez ittifak olarak, ittifakın doğusuna güç konuşlandırıyoruz. Bugün de yeni inisiyatifi devreye soktuk. Amacımız hızlıca harekete geçmek olacak. Bugün de mutabakata vardık. Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik, bunu memnuniyetle karşılıyorum. Planlarımızı revize edeceğiz.

* MACRON'UN AÇIKLAMALARI: Bu konu çok dikkat çekiyor. Özgürlük bu demek. NATO'da zaten bu ittifak kurulduğundan beri anlaşmazlıklar var. Farklı coğrafya, tarih, siyasi tarafımız var. Tek bir ses çıkması doğru olmaz. Bu farklıların üstesinden gelmeyi başlardık. Bugün de yaptığımız bu. Biz aslında 1950'lerden bu yana 2003'te de benzer anlaşmazlıklar yaşadık. NATO önemli kararlar almaktadır. Önemli biçimde ortak savunmamızı güçlendiriyoruz. Siyasetçiler zaten çok eleştirilirler.

* ALMANYA-RUSYA GERİLİMİ: Rusya en yakın komşumuz. Daha iyi ilişkiler kurmamız gerekiyor. Biz Rusya ile diyaloğa inanıyoruz. Biz güçlü, kararlı oldukça Rusya ile diyaloğa gireceğiz. Silah yarışı olmaması gerekiyor.

* SİLAH KONTROLÜ: NATO geleneksel olarak Sovyetler Birliği'ne odaklandı. İlk kez NATO üyeleri birlikte analizlerimiz doğrultusunda hem fırsatlara baktık; Çin'in yükselişi ve zorluklarına baktık. Bu doğru bir adımdır. Bu tek bir boyutlu değil, Çin'in ekonomik büyümesi... Yeni bir füze konuşlandırdılar. Süpersonik füzeler var. Eğer Çin silah kontrolü anlaşmasının bir parçası olsaydı bunu yok sayabilirlerdi. Çin'i nasıl silah kontrolü anlaşmasına sokabiliriz buna bakacağız. Çin'in varlığını kabul etmek de önemli bir adım.

* TÜRKİYE'YE NE SUNULDU?: Görüşmelerimiz son derece olumlu geçti. Dün farklı konuları ele aldık. Tüm müttefiklerin revize edilmiş savunma planları konusunda mutabık olmasıdır. Biz bu konuda karar alabiliyoruz. Bu ittifakı daha ileri taşıyabiliyoruz. Ben her liderin ne söylediğini açıklamayacağım. Tüm müttefikler bugün 5'in madde konusunda mutabıktı. Bu da önemli bir kararlılık. NATO'nun esas korunma planı barışı korumak üzerinedir. Bizim amacımız savaş, çatışma değil. Eğer tek bir müttefike saldırı olursa hepimiz harekete geçeceğiz. Böyle olursa barış sürecektir. Toplu savunma maddesi hepimizim mutabık olduğu konuydu. Savunma harcamalarımızı da sürdüreceğiz. Yüzde 2'den az katkı yapanların daha fazla destek olması gerekecek.