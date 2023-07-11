Son dakika haberi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklamalar

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kurallara dayalı düzene etki eden hareketleri olan Çin, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamadı. Bizler hep birlikte çalışarak Çin'in aşındırıcı davranışlardan uzak kalabilmek için birlikte çalışacağız. Müttefiklerimiz pozitif mesaj göndermiştir. Desteğimiz devam etmektedir. Bu paketin içerisinde pratik destek var.

"UKRAYNA-NATO KONSEYİ KURUYORUZ"

Ukrayna-NATO Konseyi kuruyoruz. Aynı zamanda üyelik eylem planı ortaya koyuyoruz. İki adımlı üyelik aşaması yerine tek adımlı haline getiriyoruz. Koşullar yerine geldiğinde Ukrayna'ya üyelik daveti göndereceğiz. Müttefiklerimiz oldukça askeri yardım da yapıyor. Şu anda acil meselemiz Ukrayna'nın varlığını devam ettirebilmesi. Şu anda aylardan bu yana askeri yardım var, bu Ukrayna için devam etmektedir.

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Birleşik ve güçlü bir mesaj Ukrayna'ya verildi.

Biz zaten Ukrayna paketi ve nihai bildirge üzerinde mutabıkız. Pratik destek, siyasi anlamda destek, NATO güçleri ile Ukrayna'nın birlikte çalışabilmesi ve başka farklı şeyler de var.

NATO müttefiklerimizle yakın ve muntazaman temaslarda bulunuyoruz. Sayın Zelenesky ile aynı şekilde. Bu akşam bir araya geleceğiz. NATO Ukrayna Konseyi'nin açılışını da gerçekleştireceğiz. Bu paket sayesinde Ukrayna NATO'ya daha çok yaklaşacak.

Üzerinde mutabakata vardığımız konu sağlam yoldayız. Ukrayna bu sayede NATO üyeliğine daha da yaklaşacak.

"ÜYELİK ŞARTLARI KOŞULLARA BAĞLI"

Siyasi anlamda da güçlü bir mesaj veriyoruz. Kullandığımız dil de güçlü. Bir üyelik daveti ifadesini kullanıyoruz orada. NATO siyasi mesaj konusu söz konusu olduğunda üyelikle alakalı, somut asker destek söz konusu olduğunda zaten bu mesajı ve desteği veriyor. Üyelik süreçlerine baktığınız zaman hiçbir üyelik sürecinde takvim belirlenmiyor, hepsi koşullara bağlı. Koşulları yerine gelince bu oluyor.

Hem Finlandiya hem İsveç'in üye olması yeteri kadar tarihi mesaj. Finlandiya tam üye oldu, İsviçre varılan mutabakat sonucunda yakında üye olacak. Bu zaten tarihi bir şey. Aynı zamanda Baltık bölgesi için de çok önemli. Haritaya baktığınızda artık Baltık bölgesini tahkim edebilme becerimiz, yeteneğimiz çok daha arttı İsveç ve Finlandiya'nın üye olmasıyla birlikte. Bu tabii ki askeri manevralarımıza, tatbikatlarımıza da yansıyacak.

"NATO YENİ ÜYELERE AÇIK"

NATO yeni üyelere açık. NATO genişlemeye açık. Rusya'nın hiçbir şekilde özgür, egemen ve bağımsız uluslara katılmasının önünde engel olamayacağı mesajı var. Ukrayna'ya da daha önce hiç vermediğimiz mesajı verdi; üyelik perspektifi.

Bizim nihai bildirgede söylediğimiz şu; Ukrayna eylem planının ötesine geçmiştir diyoruz. Bu Ukrayna'nın üyeliğe ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Bükreş'te Ukrayna NATO zirvesine katılmıştı. Rusya tamamıyla komple bir saldırı düzenlemiş durumda Ukrayna'ya. Bizim vermiş olduğumuz destek var. Biz NATO olarak Ukrayna silahlı kuvvetlerine silahlı eğitim veriyoruz.

NATO müttefiklerinin vermiş olduğu teçhizat ve cephanenin, muhabere tanklarının, hava sistemlerinin bir sonucudur. Bunun sonucu olarak daha fazla çalışabilirlilik ortaya çıktı. F-16 pilotlarının eğitimi bile başladı Ukraynalılar için. Bunlar birlikte çalışmak adına çok önemli göstergeler. Dolayısıyla Ukrayna daha da yaklaşıyor NATO üyeliğine.

Bu koşullar Washington Anlaşması'nın 10. maddesinde belirtilmiş. Üye ülkeler koşulların yerine gelip, gelmediğini değerlendirecek. Zaten oy birliği ile karar alıyoruz biliyorsunuz."

Ayrıntılar geliyor...