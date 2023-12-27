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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş! Mustafa Hakkulu cinayetinde son durum

        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!

        Adana'da, kayıp olarak aranırken 24 Aralık'ta tabancayla öldürülmüş halde bulunan 31 yaşındaki Mustafa Hakkulu'nu öldüren ve cinayeti bir televizyon programında itiraf eden 27 yaşındaki İsa Dumlu'nun, 14 Aralık'ta sosyal medya hesabından, öldürdüğü arkadaşı Hakkulu için kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Cinayet itirafının ardından gözaltına alınan Dumlu'nun kayıp ilanı paylaşımının altına birçok kullanıcının tepki gösterip yorum yazdığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:19
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        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
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        Adana'da olay, 24 Aralık akşam saatlerinde ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine giden bir çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında erkek cesedi gördü.

        CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan oto yedek parçası satıcısı ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'na (31) ait olduğu tespit edildi.

        BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞTU

        Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Hakkulu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

        Bir televizyon kanalında Mustafa Hakkulu ile ilgili yapılan programa katılan arkadaşı İsa Dumlu (27), canlı yayında cinayeti itiraf etti.

        EŞİNE HAKARET ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

        Birlikte alkol aldıkları sırada Mustafa'nın eşine ağza alınmayacak sözler sarf ettiğini, bu nedenle de dayanamayıp, Hakkulu'nu vurduğunu ileri süren Dumlu, canlı yayında gözaltına alındı. Kozan'a getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor.

        DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

        Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hakkulu'nun cenazesi ise götürüldüğü Kozan'ın Yüksekören Mahallesi'nde toprağa verildi.

        ÖLDÜRÜP KAYIP İLANI PAYLAŞMIŞ

        Cinayet şüphelisi İsmail Dumlu.
        Cinayet şüphelisi İsmail Dumlu.

        Gözaltında sorgusu devam eden İsa Dumlu'nun öldürdüğünü itiraf ettiği Hakkulu için sosyal medya hesabından kayıp ilanı paylaştığı ortaya çıktı. Dumlu'nun yaptığı paylaşımda Hakkulu'nun fotoğrafının olduğu ve bilgisi olanların haber vermesini istediği görüldü.

        KULLANICILAR DA YORUM YAPTI

        Birçok sosyal medya kullanıcısının ise cinayet itirafının ardından Dumlu'nun kayıp ilanı paylaşımına Gerçekten pes, adamı öldürüp bir de ilan paylaşmış cani. Hem öldürmüş hem paylaşmış gibi yorumlar yapması dikkat çekti.

        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
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        #Mustafa Hakkulu
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