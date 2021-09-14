Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin Kızıltepe sınır hattında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 2'sinin terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu tespit edildi.