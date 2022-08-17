MSB: PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye´de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."