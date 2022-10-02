Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos'a düzenlenen operasyonda ilk tespitlere göre 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve sayının daha da artmasının beklendiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik 27 Eylül'de operasyon düzenlemiş, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçaklar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ve İHA'lar da kullanılmıştı.