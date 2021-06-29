MSB duyurdu! İran sınırında 3 terörist etkisiz

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek" denildi.