MSB: Bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi de dahil gerçekleştirilen operasyonlarla son bir haftada 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne etkisiz hale getirilen terörist sayısının 280'i Irak'ın kuzeyinde, 393'ü ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 673'e ulaştığını söyledi.

Suriye'de istikrarın sürdürülmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini belirten Aktürk, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılıkların verildiğini aktardı. 41 BİN 521 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 109 kişinin yakalandığını, 2 bin 109 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini söyledi Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 112'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 521'e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 114 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir." dedi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya, bölgesel ve küresel barış ile istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğini vurguladı. Aktürk, şöyle devam etti: "Garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında güvenlik, barış ve istikrar için bulunduğumuz ve milli meselemiz olan Kıbrıs'ta, Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyor, tarafları miadı dolmuş, statükocu ve provokatif söylemler yerine tarihi ve mevcut gerçeklere uygun, makul ve mantıklı çözüme yönelmeye davet ediyoruz."

Azerbaycan Türklerine karşı 106 yıl önce Taşnak ve Bolşevik çeteleri tarafından gerçekleştirilen mezalimde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Aktürk, dost ve kardeş Azerbaycan halkının acısını gönülden paylaştıklarını ifade etti. Tuğamiral Aktürk, son 6 aydır, İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarının şiddetini artırarak devam ettirmesinin, yoğun sivil ölümlerine yol açmasının, özellikle çocuklara karşı vicdansızca davranışlarının, Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmasının, yardım kuruluşlarını bile vurmasının Gazze'deki trajedinin ne kadar vahim boyutlara taşındığının göstergesi olduğunu söyledi.

Çatışmaların diğer bölge ülkelerine de yansımasının kaygı verici olduğunu ifade eden Aktürk, "Küresel barışa ve istikrara zarar veren bu insanlıktan uzak saldırıların bir an evvel son bulması adına uluslararası toplumu bir kez daha göreve çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanının açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir." ifadesini kullandı. ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın etkinliğinin ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına işaret etti.

Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "Zırhlı Tanksavar Aracı" ile "35 mm Modern Çekili Top"un muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ifade etti. Türkiye'nin 1952 yılından bu yana NATO'nun aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olduğu belirten Aktürk, 75'inci kuruluş yıl dönümünü de kutlayarak, "Türkiye, Avrupa-Atlantik coğrafyasında güvenlikle ilgili tüm meselelerde en önemli platform olmayı sürdüren NATO'ya, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim faaliyetleri hakkında da bilgi veren Aktürk, TCG Kınalıada korvetinin, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 8 Nisan-19 Ağustos tarihleri arasında Japonya seyrini icra edeceğini ve 20 ülkeye 24 liman ziyareti gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadeleden hudutların güvenliğinin sağlanmasına, Mavi ve Gök Vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Aktürk, "Milli Mücadelemizin başladığı süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve bugün dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü ve başta ülkemiz ve asil Türk milleti olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla şimdiden kutluyor, tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyoruz." ifadesini kullandı. SORULAR VE YANITLAR Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bakanlık kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir." Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kabul ettiği ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin ziyaretinde neler görüşüldüğüne dair sorulara ise "Görüşmede, ABD ile aramızdaki askeri ilişkiler ve savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz ele alınmış, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz ile Gazze ve Ukrayna'daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." yanıtını verdi.