Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 19 kişiden 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu paylaşıldı.

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