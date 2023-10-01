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        Haberler Gündem Güvenlik MSB son dakika açıkladı: 20 hedef imha edildi - Güncel haberler

        Son dakika haberi MSB: 20 hedef imha edildi

        Milli Savunma Bakanlığı: Metina, Kandil, Gara ve Hakurk'a hava harekatı düzenlendi. Sorumlu düzeydeki teröristlerin bulunduğu noktalar vuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 22:39 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:58
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        MSB: 20 hedef imha edildi
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        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak’ın Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 saat 21.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerl ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi

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