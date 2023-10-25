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        Haberler Gündem Güvenlik MSB: 19 terör hedefi imha edildi

        Son dakika haberi MSB: 19 terör hedefi imha edildi

        MSB, Irak'ın Kuzey'ine düzenlenen hava harekatında 19 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 22:29 Güncelleme: 25.10.2023 - 23:06
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        MSB: 19 terör hedefi imha edildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedefin imha edildiğini bildirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı icra edildiği belirtildi.

        YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 25 Ekim 2023 saat 21.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edilmiştir.

        İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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        #MSB
        #Kuzey Irak harekat
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