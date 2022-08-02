Motosikletle geldiler! Kanlı infaz!

İHA

Son dakika haberler... Adana'da edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi’nde meydana geldi.

MOTOSİKLEKLE İKİ KİŞİ GELDİ

İHA'da yer alan habere göre kıraathane işleten Ergün Opcin, arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bu sırada sokağa gelen motosikletli iki kişiden biri, masada oturan Opcin’in yanına gitti.

SIRTINDAN SİLAHLA VURUP KAÇTI

Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla Opcin’i sırtından vurup, kıraathaneden koşarak çıktı. Olay yerine geldiği motosiklete binen şüpheli, kayıplara karıştı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kıraathanedekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Opcin, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Opcin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosikletli şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Opcin’in cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.